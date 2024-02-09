Появились кадры спасения пожилого мужчины из горящего дома в Москве

Фото: МЧС России

Из горящего дома на улице Черняховского в Москве спасли пожилого мужчину, сообщил Telegram-канал SHOT. По имеющимся данным, он не пострадал и находится в сознании.

На месте работают не менее 10 скорых, эвакуировать жильцов спасателям и врачам помогают полицейские.

В экстренных службах сообщили NEWS.ru, что из дома вывели более 400 человек. Возгорание на кровле жилого дома угрожает распространиться на соседние дома и торговый центр. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В воздух поднялись два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о мерах по ликвидации пожара.

Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте, — написал он.

При пожаре на газопроводе в деревне Солодовка Пермского края пострадали восемь человек. Региональный Следком возбудил уголовное дело.