Крупный пожар произошел в жилом доме в Москве Крыша жилого дома горит на севере Москвы на площади две тысячи «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы, сообщает МЧС. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

На улице Черняховского горит кровля шестиэтажного жилого дома. Огонь охватил две тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении

Пожару присвоен третий — повышенный — ранг сложности из пяти. О пострадавших информации не поступало. Проводится эвакуация жителей дома.

Ранее сообщалось о сильном пожаре на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из здания валит огромный столб дыма, а рядом дежурит скорая и спасатели.

До этого в Москве загорелся крупнейший торговый центр «Ривьера». В МЧС отметили, что загорелась обшивка фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание через 30 минут после уведомления о ЧП.