СК начал проверку после крупного пожара на севере Москвы СК России начал доследственную проверку после пожара в доме на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи столичного управления СК России начали доследственную проверку по факту пожара в жилом доме на севере Москвы, сообщили в ведомстве. К работе на месте происшествия подключились следователи и криминалисты.

Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также происходит опрос свидетелй и участников тушения огня.

В МЧС сообщили, что возгорание полностью ликвидировано. К работе было привлечено 175 специалистов и 50 единиц специальной техники. Двумя вертолетами Московского авиационного центра на горящий объект было сброшено 50 тонн воды.

Пожар на кровле шестиэтажного жилого дома по улице Черняховской на севере Москвы возник в ночь на 9 февраля. Площадь распространения огня составила четыре тысячи квадратных метров. В ходе пожара сообщалось об обрушении чердака. Из дома эвакуировали 400 человек. О пострадавших не сообщалось.