Пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге МЧС: трехкомнатная квартира загорелась в доме на Лиговском проспекте Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном МЧС. По данным экстренных служб, огонь возник в одной из трехкомнатных квартир.

10 февраля в 19:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Лиговский проспект, дом 237. В трехкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров происходило горение обстановки на общей площади 30 квадратных метров. <...> Пожару присвоен дополнительный номер 1-бис, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что к тушению пожара привлечены 35 сотрудников МЧС и семь единиц специальной техники. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время возгорание локализовано.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники в экстренных службах проинформировал о двух пострадавших. Подробности их состояния не приводятся.

Ранее стало известно, что пожар произошел на набережной Москвы-реки на юге столицы. Возгорание началось на парковке на улице Ленинская Слобода. В Сети появилось видео с места чрезвычайного происшествия. Судя по опубликованным кадрам, горели небольшие объекты около многоэтажного здания. Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.