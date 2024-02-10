В Петербурге подожгли дверь Совкомбанка «Mash на Мойке»: на проспекте Ветеранов в Петербурге сожгли входную дверь в Совкомбанк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге злоумышленник поджег дверь Совкомбанка на проспекте Ветеранов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел накануне вечером.

По информации канала, поджигатель облил входную дверь в финансовую организацию легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег. Огонь быстро разошелся по площади дверного проема, о чем свидетельствуют кадры с места происшествия.

Пластиковую бутылку, в которой находилась жидкость, обнаружили неподалеку от банка. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.

Ранее стала известна причина пожара в доме на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло 8 февраля. Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», его устроили по заказу. По данным канала, двое в масках использовали покрышки и зажигательную смесь. В настоящий момент их разыскивают, чтобы найти заказчика.

Кроме того, на Сахалине горела неэксплуатируемая баржа. Инцидент произошел в Корсаковском Южном порту, пламя вспыхнуло в машинном отделении. При этом площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь потушили усилиями 19 специалистов пожарной службы и с помощью трех единиц спецтехники.