Баржа вспыхнула в порту на Сахалине МЧС: площадь пожара на барже в порту на Сахалине составила 150 квадратных метров

Фото: t.me/mchs_official

Пожар произошел на барже в морском порту на Сахалине, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, охваченная огнем площадь составила 150 квадратных метров.

В Корсаковском Южном порту на судне горит машинное отделение. Предварительно, огонь охватил 150 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в работах по устранению ЧП участвовали 19 специалистов пожарной службы, также были задействованы три единицы спецтехники. Пострадавших в результате происшествия нет. Уточняется, что судно неэксплуатируемое. К настоящему моменту пожар на барже полностью ликвидирован.

Ранее пожар произошел на набережной Москвы-реки на юге города. Согласно представленным данным, возгорание началось на парковке на улице Ленинская Слобода. В Сети появились кадры с места событий, на которых видно, что огонь охватил небольшие объекты у многоэтажного здания.

Кроме того, в Москве горела кондитерская фабрика на Амурской улице. По информации оперативных служб, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Прокуратура столицы организовала проверку в связи с происшествием.

Вместе с тем стала известна причина пожара в доме на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге 8 февраля. Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», его устроили по заказу. По данным канала, двое в масках использовали покрышки и зажигательную смесь. В настоящий момент их разыскивают, чтобы найти заказчика.