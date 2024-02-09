Названа причина пожара в жилом доме в Петербурге «Mash на Мойке»: квартиру на улице Фрунзе в Петербурге подожгли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что пожар в доме на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге 8 февраля был устроен по заказу. Канал передает, что двое в масках использовали покрышки и зажигательную смесь, их ищут, чтобы найти заказчика.

Как пишет «Mash на Мойке», неизвестные проникли в парадную, поднесли покрышки к дверям квартиры, а затем облили горючим и подожгли. Канал сообщил, что огонь быстро перекинулся внутрь, дым стал проникать в соседние помещения. Как отмечают журналисты, в результате пострадали трое жильцов, в том числе пожилая женщина — она в реанимации. Информацию подтверждает «Фонтанка»: по ее сведениям, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее под Петербургом произошел крупный пожар на складе Wildberries. В момент возгорания в здании находились около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей.

Ранее в пресс-службе маркетплейса сообщили, что новый крупный склад компании появится в Тосненском районе Ленинградской области. Соответствующее соглашение было подписано между губернатором региона Александром Дрозденко и основателем Wildberries Татьяной Бакальчук. При этом площадь склада составит 154 тысячи квадратных метров.