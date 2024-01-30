В Ленинградской области появится новый крупный склад Wildberries Бакальчук: новый склад Wildberries появится в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новый крупный склад Wildberries появится в Тосненском районе Ленинградской области, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Отмечается, что площадь помещения составит 154 тысячи квадратных метров, также в районе появится 7,5 тысячи рабочих мест.

Ленинградская область — один из приоритетных регионов для Wildberries, где много локальных производителей. Спасибо за доверие! Мы стремимся к развитию региона, росту предпринимательства и сокращению времени логистики. Активно взаимодействуем с продавцами в регионе и к концу 2025 года планируем запустить в работу новый склад после получения всех необходимых документов, — подчеркнула Бакальчук.

Ранее стало известно о крупном пожаре на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки.