Глава СК распорядился возбудить дело поcле пожара на складе Wildberries Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

Фото: МЧС РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Шушарах, сообщила пресс-служба СК. Также руководитель органа обязал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в г. Санкт-Петербурге, — отметили представители СК.

Ранее очевидец рассказал, что возгорание на складе Wildberries в Шушарах произошло из-за заискрившегося лифта-подъемника. Участник событий заявил, что одна из искр попала на товар, затем занявшееся пламя за считанные минуты перекинулось на вещи, игрушки и картон. До этого предполагалось, что пожар вспыхнул из-за неисправной проводки.

Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки. Остальные склады компании работают в штатном режиме.

Склад онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах загорелся утром 13 января. Около 11:15 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 70 тысяч квадратных метров. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад с высоты запечатлели на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург.