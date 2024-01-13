В Wildberries раскрыли детали пожара на складе в Шушарах Ликвидация пожара на складе Wildberries в Шушарах продолжается

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Спасатели продолжают ликвидировать возгорание на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Остальные склады ретейлера работают в штатном режиме.

Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На 07:20 мск на складе находилось 1200 человек. Сработала пожарная сигнализация, была произведена эвакуация. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению. По данным МЧС на 11:15, пожар локализован. <...> Ликвидация возгорания на складе в Шушарах продолжается — ситуация под контролем сотрудников МЧС. Причины возгорания уточняются, — рассказали в компании.

В Wildberries подтвердили, что продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Размер ущерба уточняется.

Товары, размещенные на складе в Шушарах, скрыты с витрины маркетплейса. Wildberries повторит заказы покупателей на товары в случае их наличия на маркетплейсе, а в случае отсутствия аналогов поврежденных товаров покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. <...> Ближайшие поставки в Шушары перенаправлены на другие склады. <...> Договоры с исполнителями на складах не будут расторгнуты — они смогут продолжить сотрудничество с компанией, — сообщили в WB.

Ранее пассажиры самолета на пути в Петербург сняли горящий склад Wildberries на видео из иллюминатора. В МЧС сообщали, что возгорание на складе локализовано на площади 70 тысяч квадратных метров.