Огонь охватил склад Wildberries в петербургских Шушарах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, огонь охватил около 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. К тушению огня привлечены 83 человека личного состава и 20 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил огромную территорию. Очевидцы, находящиеся неподалеку, отмечают, что тепло от пожара доходит до трассы.

Ранее сообщалось о пожаре в подсобном помещении ресторана в центре Москвы. Огонь охватил третий этаж, однако сильнейшее задымление фиксировалось и на других этажах. Для тушения возгорания пожарным пришлось задействовать автолестницы.

Также стало известно о пожаре в квартире на северо-востоке столицы. В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Еще двоих детей удалось спасти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.