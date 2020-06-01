В Свердловской области ограничения из-за коронавируса продлили до 8 июня

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Действие мер по предотвращению распространения COVID-19 продлено в Свердловской области до 8 июня. Об этом сообщил в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор рассказал, что перед этим он провёл несколько совещаний по ситуации с коронавирусом и во всех деталях обсудил эпидемиологическую обстановку в области с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Статистика по коронавирусной инфекции не соответствует критериям для смягчения санитарного режима. В этой ситуации единственным вариантом было его продление. Но, продолжил губернатор Свердловской области, скоро могут быть и послабления. Например, открытие непродовольственные магазины.

До этого Куйвашев сообщил о новой вспышке COVID-19 в регионе, которую выявили в логистической компании, занимающейся доставкой продукции для сети «Красное & Белое».

Тесты на коронавирус сдали 232 работника организации и у 136 из них был положительный результат.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы рассчитывают, что в ближайшее время не придётся возвращаться к режиму полной самоизоляции. Об этом заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.