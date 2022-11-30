В Сургуте телевизор упал на двухлетнюю девочку и проломил ей голову

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Сургуте телевизор упал на двухлетнюю девочку и проломил ребенку голову, сообщается в Telegram-канале местной клинической травматологической больницы. Как сообщили в учреждении, девочка сама опрокинула на себя тяжелое устройство. Ребенка госпитализировали с переломом костей черепа и ушибом головного мозга.

Ее состояние стабилизировали, из реанимации она уже переведена в палату детского нейрохирургического отделения и тоже остается под пристальным вниманием медперсонала. Всего за 11 месяцев текущего года в Сургутской травмбольнице оказали помощь 73 детям до 14 лет, которые травмировались дома. Шестеро из них лечились в стационаре, — говорится в сообщении.

В минувшие выходные в ту же лечебницу доставили мальчика семи лет, на которого упал тренажер. Он также оказался в реанимации. Хирургам пришлось проводить операцию на органах брюшной полости.

Ранее в СМИ сообщили, что в Иркутске скончался четырехмесячный младенец после приема успокоительного средства. Мальчик был доставлен в больницу с отравлением лекарственными средствами, врачи не смогли его спасти. По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).