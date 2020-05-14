В старинной тюменской церкви нашли неизвестное захоронение

Останки известного тюменского дореволюционного главы города, купца и мецената Андрея Текутьева, предположительно, найдены при раскопках в церкви.
Как
Выводы делать пока рано, открыли только верхнюю часть захоронения, сам гроб пока не открыт. Поскольку всё истлевшее и в могиле вода, работать нужно очень аккуратно, — цитирует издание краеведа Валерия Чупина.
Отмечается, что с обнаруженными на территории Спасской церкви останками будет работать судебно-медицинская экспертиза. Она определит их возраст.
Как писал NEWS.ru, судьба могилы полководца Михаила Кутузова в Петербурге заинтересовала президента России Владимира Путина. Он поручил обеспечить её сохранность.
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