В старинной тюменской церкви нашли неизвестное захоронение

https://static.news.ru/photo/e61953be-95d5-11ea-8d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Goryachev/Global Look Press

Останки известного тюменского дореволюционного главы города, купца и мецената Андрея Текутьева, предположительно, найдены при раскопках в церкви.

Как сообщил портал URA.RU, во время археологических раскопок в Спасской церкви в Тюмени найдено захоронение. Предел, в котором были обнаружены останки, был построен купцом и меценатом Андреем Текутьевым. Там же его с супругой похоронили.

Выводы делать пока рано, открыли только верхнюю часть захоронения, сам гроб пока не открыт. Поскольку всё истлевшее и в могиле вода, работать нужно очень аккуратно, — цитирует издание краеведа Валерия Чупина.

Отмечается, что с обнаруженными на территории Спасской церкви останками будет работать судебно-медицинская экспертиза. Она определит их возраст.

Как писал NEWS.ru, судьба могилы полководца Михаила Кутузова в Петербурге заинтересовала президента России Владимира Путина. Он поручил обеспечить её сохранность.