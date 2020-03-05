https://static.news.ru/photo/8903914c-5f13-11ea-895a-fa163e074e61_660.jpg Могила Кутузова в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга Фото: kazansky-spb.ru

Судьба могилы полководца Михаила Кутузова в Петербурге заинтересовала президента России Владимира Путина. Он поручил обеспечить её сохранность.

Отмечается, что вопрос о судьбе захоронения полководца был поднят во время встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Оказалось, что могила не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений.

Министерству культуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Могила Кутузова Михаила Илларионовича (1745–1813)», — говорится в поручении президента.

При этом предлагается проработать вопрос о включении элементов захоронения в состав Музейного фонда России. Ответственными за выполнение поручения к 1 июля назначены глава Минкульта Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов.

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