Смерч в Сочи перекинулся с моря на берег

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Смерч вышел из моря на берег в Лазаревском районе города Сочи, погибших и пострадавших нет, сообщил агентству ТАСС замруководителя мониторингового центра и прогнозирования «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» Александр Колесник. По его словам, смерч разрушил пляжную конструкцию — аэрарий.

В Лазаревском районе произошел выход [смерча], пострадавших и погибших нет. Пострадала целостность пирсового сооружения — аэрария, — сказал Колесник.

В ГУ МЧС сообщили, что после выхода на берег смерч почти сразу распался.

В Сочи действует штормовое предупреждение. С 22 по 24 июня ожидаются ливни с грозами, град и порывистый ветер.

Ранее на городе Андовер американского штата Канзас обрушился торнадо, из-за чего без света остались более 15 тысяч человек. Стихия уничтожила несколько сотен жилых построек и ранила местных жителей.