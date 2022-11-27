В Сочи сильный ливень подтопил дороги

Фото: Соцсети

В Сочи сильные дожди вызвали подтопления на некоторых улицах. Кадрами непогоды очевидцы поделились в Сети: на них видно, как автомобили буквально плывут по улицам города.

Вся водооткачивающая техника дежурит в поймах рек, по улицам города курсируют автомобили спасателей.

Накануне администрация города предупреждала о наступающем сильном дожде с грозой, жителей призвали воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести все службы в усиленный режим работы.

Ранее на греческом острове Крит в результате наводнения один человек погиб и еще несколько пропали без вести. Причиной катаклизма стали сильные ливни, захлестнувшие остров. Тело 50-летнего мужчины нашли в пригороде Ираклиона.

В сентябре сильнейшее наводнение обрушилось на Гватемалу. Пользователи социальных сетей написали, что сильный поток сорвал крыши домов, а также перевернул несколько машин. В июле Гватемала уже страдала от непогоды. Тогда наводнения и иные последствия ливней затронули свыше 1 млн человек. Жертвами стихии стали более 20 человек, еще 7 числились без вести пропавшими.