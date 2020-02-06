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Программа «Дальневосточная ипотека» сделает Дальний Восток более привлекательным для крупных застройщиков и будет способствовать увеличению объемов ввода и как следствие развитию конкуренции. Такое мнение выразил управляющий директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Вячеслав Борисов.

Уровень маржинальности для застройщика в ДФО в большинстве регионов более чем приемлем и превышает показатели прибыльности большинства регионов Центральной России. Оживление конкуренции на строительном рынке позволит кратно увеличить объемы ввода...