В Тюменской области наблюдается аномальная погода для текущего времени года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, сейчас в стране складывается нетипичная ситуация, когда в регионах, знаменитых своими морозами, температура выше, чем в юге страны.
В Тюмени был установлен рекорд: плюс 1,5 градуса, — цитирует «Интерфакс» слова эксперта.
Как сообщал NEWS.ru ранее, синоптики Центра погоды «Фобос» спрогнозировали похолодание в Москве с 4 по 10 февраля. Таким образом, февраль станет самым холодным месяцем зимы.