В Северо-Курильске ввели режим ЧС из-за потопа

Фото: 65.mchs.gov.ru

В Северо-Курильске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за того, что река Кузьминки вышла из берегов. По сообщению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в связи с этим часть города оказалась под водой. В пресс-службе регионального главка МЧС России уточнили, что в результате разлива под воду ушли подвалы трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждения получили четыре моста, пять гаражей и помещение здания местной метеорологической станции.

Режим ЧС введен в Северо-Курильске, — сообщается в Telegram-канале местного правительства.

В июле 88 жилых домов в якутском селе Суордах ушли под воду после череды ливней. Из населенного пункта были эвакуированы 326 человек, 78 из которых — дети.

До этого в результате ливня в Московской области затопило город Балашиху. Дорожные водостоки не справились с обильными осадками, из-за чего подтопленными оказались несколько улиц.