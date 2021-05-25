В Северной Осетии завели уголовное дело после смерти школьницы перед ОГЭ

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В Северной Осетии на школьных врачей завели уголовное дело после смерти ученицы девятого класса перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ). Медиков подозревают в том, что они не успели оказать ребёнку помощь. Об этом сообщает источник «360».

Дело было заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности. По данным источника, девочка скончалась не от сердечного приступа, как предполагалось, а от удушения рвотными массами. Отмечается, что прямо перед экзаменом школьницу начало тошнить, она попыталась сдержать рвоту и в результате захлебнулась.

Следователи намерены проверить действия врачей, которые дежурили в тот день в школе.

Инцидент произошёл накануне в школе посёлка Калининский Моздокского района. Девочка почувствовала себя плохо перед тем, как зайти в аудиторию. Дежурный врач оказал школьнице помощь, после чего её отправили в больницу. Она умерла по дороге. Предполагалось, что к смерти подростка могли привести жаркая погода и проблемы с сердцем. Глава района Олег Яровой отметил, что точный ответ даст вскрытие.