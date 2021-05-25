В Северной Осетии завели уголовное дело после смерти школьницы перед ОГЭ

В Северной Осетии на школьных врачей завели уголовное дело после смерти ученицы девятого класса перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ). Медиков подозревают в том, что они не успели оказать ребёнку помощь. Об этом сообщает источник «360».
Дело было
Следователи намерены проверить действия врачей, которые дежурили в тот день в школе.
Инцидент произошёл накануне в школе посёлка Калининский Моздокского района. Девочка почувствовала себя плохо перед тем, как зайти в аудиторию. Дежурный врач оказал школьнице помощь, после чего её отправили в больницу. Она умерла по дороге. Предполагалось, что к смерти подростка могли привести жаркая погода и проблемы с сердцем. Глава района Олег Яровой отметил, что точный ответ даст вскрытие.