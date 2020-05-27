В Северной Осетии задержали министра

Министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева задержали правоохранители во Владикавказе.
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Следователи задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина. Политик стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.
Силовики считают, что в 2018 году руководитель города подписал документ о передаче земельного участка под строительства физическому лицу. Это было сделано в нарушение законодательства. В результате муниципалитет лишился возможности владеть и распоряжаться собственностью.
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