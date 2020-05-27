В Северной Осетии задержали министра

https://static.news.ru/photo/0193a38e-a057-11ea-8608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева задержали правоохранители во Владикавказе.

Как сообщает «Регион онлайн» со ссылкой на источник, министра подозревают в превышении должностных полномочий. По предварительной информации, у силовиков возникли к чиновнику вопросы по поводу ликвидации Унальского водохранилища.

Следователи задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина. Политик стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

Силовики считают, что в 2018 году руководитель города подписал документ о передаче земельного участка под строительства физическому лицу. Это было сделано в нарушение законодательства. В результате муниципалитет лишился возможности владеть и распоряжаться собственностью.