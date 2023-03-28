В Севастопольской бухте останавливали движение катеров и парома В Севастопольской бухте восстановили движение катеров и парома

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Севастопольская бухта

Движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте возобновлено, заявила в Telegram пресс-служба ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». Оно было остановлено в связи с резким усилением ветра в регионе до 20-25 м/с. Также в Севастопольской бухте восстановлено движение парома.

Пассажирские катера работают в штатном режиме. <...> Паром возобновляет работу с 08:00. Морской пассажирский транспорт осуществляет движение в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что президент России Владимир Путин одобрил идею пустить по автомобильному полотну Крымского моста небольшие и порожние грузовики до полной реконструкции. По его словам, окончательное решение о запуске грузового транспорта будет принято в ближайшие дни.

До этого глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет отремонтирована в течение четырех месяцев, до июля 2023 года. При этом он рассчитывает, что работы удастся завершить намного раньше намеченных сроков. Он напомнил, что автомобильное полотно было сдано в эксплуатацию с опережением сроков.