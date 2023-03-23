По Крымскому мосту пустят пустые грузовики Путин одобрил проезд небольших и пустых грузовиков по Крымскому мосту

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Мост в Крыму

Президент России Владимир Путин одобрил идею пустить по автомобильному полотну Крымского моста небольшие и порожние грузовики до полной реконструкции, сообщил в беседе с РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, окончательное решение о запуске грузового транспорта будет принято в ближайшие дни.

Мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром, это «Газели», легкие грузовики, и возврат порожних машин. Я думаю, в ближайшее время мы это решение примем. Президенту я уже об этом докладывал, одобрение президента получил, — сказал Хуснуллин.

При этом для крупногабаритных грузовиков движение по Крымскому мосту в ближайшее время не откроется, уточнил вице-премьер.

Ранее глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет отремонтирована в течение четырех месяцев, до июля 2023 года. При этом он рассчитывает, что работы удастся завершить намного раньше намеченных сроков. Он напомнил, что автомобильное полотно было сдано в эксплуатацию с опережением сроков.

23 февраля автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения. По словам Хуснуллина, это произошло раньше запланированного срока: ожидалось, что открытие всех полос состоится только через 39 дней.