В Севастополе режим самоизоляции могут отменить с 18 мая

https://static.news.ru/photo/cd7f6254-96d3-11ea-96cf-fa163e074e61_660.jpg Севастополь, Крым Фото: imagebroker/Ferdinand Hollweck​​​​​​​/Global Look Press

Ограничительные меры, связанные с карантинными мерами из-за коронавируса, скорее всего, отменят с 18 мая. Исключением станут люди старше 65 лет. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Он отметил, что, по его оценкам, режим всеобщей самоизоляции начнут отменять 18 мая.

Мы, конечно, ещё посоветуемся со специалистами и оставим этот режим для группы риска 65+. Что касается всех остальных — наверное, нужно попробовать жить в новых условиях, — сказал Развожаев.

В эфире севастопольского телевидения он отметил, что если режим самоизоляции отменят, то пропускные пункты на въезде в город будут функционировать для проверки людей из других регионов.

Врио губернатора Севастополя ввёл масочный режим в транспорте и при походах в магазин из-за распространения COVID-19 в конце апреля. До этого был введён пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты, всех въезжающих в регион без уважительной причины отправляют в стационар на две недели.

Как писал NEWS.ru, ранее в Севастополе заявили, что готовятся к открытию курортного сезона.