В Севастополе разыскивают мужчину и ребенка, не вернувшихся с сапсерфинга

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе разыскивают мужчину и ребенка, арендовавших инвентарь для сапсерфинга и пропавших после этого, передает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел на пляже Царское Село.

Арендатор досок на пляже в Фиоленте рассказал, что 23 июля, в субботу, к нему пришел мужчина с ребенком пяти-шести лет и арендовал сап, жилет и весло. После этого они ушли в море и не вернулись.

Владельцы инвентаря обратились в полицию, поскольку посчитали, что доску украли. На такие выводы их натолкнуло то, что за день до этого мужчина брал сап на соседнем пляже, чтобы уйти в море с вещами, однако не смог его получить из-за просьбы оставить водительские права. На следующий день он пришел к другим арендаторам и предложил в качестве залога старый ноутбук.

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по части 2 статье 105 УК РФ «Убийство». Два катера МЧС и Центра гражданской защиты ведут поиски в море.

Ранее шестилетний мальчик утонул на пляже в Тамбове. Ребенок играл в зоне, оборудованной для купания детей, однако в какой-то момент скрылся под водой — его не удалось спасти.