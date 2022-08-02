В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный 15-летний подросток в Севастополе сбил инспектора ДПС, полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что юношу, скрывшегося с места происшествия, задержали.

В Севастополе сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний местный житель, который, управляя мопедом, причинил телесные повреждения пытавшемуся остановить его инспектору ДПС ГИБДД, — говорится в сообщении.

По ее словам, инцидент произошел в ночное время. Мопед двигался с большой скоростью, полицейский подал водителю сигнал об остановке. Нарушитель решил не останавливаться и сбил инспектора, а потом скрылся.