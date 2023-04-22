Опубликовано фото бомбы, из-за которой эвакуированы тысячи белгородцев

Фото: РИА Новости

Авиабомбы ФАБ-500

Telegram-канал «112» опубликовал фото авиабомбы ФАБ-500, найденной в Белгороде на месте недавнего нештатного падения боеприпаса с Су-34. После ее обнаружения городские власти приняли решение об эвакуации трех тысяч человек.

По данным различных Telegram-каналов, боеприпас находится в земле на глубине от пяти до семи метров. По информации «112», после завершения эвакуации горожан бомба будет вывезена специалистами Минобороны на военный полигон.

ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой. Оригинальная модель М-54 была выпущена в 1954 году и предназначалась для перевозки внутри тяжелых бомбардировщиков. В 1962-м появилась версия M-62 с низким сопротивлением, благодаря чему ее стали размещать на внешнем лафете истребителя-бомбардировщика.

Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством российских самолетов. Высота выброски бомбы составляет от 570 метров до 12 километров, скорость выпуска — 500–1900 км/ч. Максимальный радиус поражения — 110–190 м.

20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей.

В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.