https://static.news.ru/photo/42ecc2d0-2c9d-11ea-88e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты центральной городской больницы Камышина Волгоградской области выложили в интернете фотографии из медучреждения. Судя по снимкам, в действующем стационаре обваливается потолок.

Снимки обнародованы на странице «Подслушано. Камышин» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи в комментариях пояснили, что похожие снимки из медучреждения ранее уже предавались огласке, с иронией отметив, что это, видимо, и есть «прорыв», о котором когда-то говорил президент Владимир Путин.

Как пишет «Блокнот-Камышин», ранее глава города Станислав Зинченко относительно данной больницы сообщал, что «в отрасли здравоохранения у нас, наконец-то, начался ремонт».

В апреле 2019 года NEWS.ru сообщал, что отделение больницы города Камышина находится в критическом и непригодном для приёма пациентов состоянии. Главврач медучреждения тогда обещал, что скоро там проведут капитальный ремонт.