Пациенты центральной городской больницы Камышина Волгоградской области выложили в интернете фотографии из медучреждения. Судя по снимкам, в действующем стационаре обваливается потолок.
Снимки
Пользователи в комментариях пояснили, что похожие снимки из медучреждения ранее уже предавались огласке, с иронией отметив, что это, видимо, и есть «прорыв», о котором когда-то говорил президент Владимир Путин.
Как
В апреле 2019 года NEWS.ru сообщал, что отделение больницы города Камышина находится в критическом и непригодном для приёма пациентов состоянии. Главврач медучреждения тогда обещал, что скоро там проведут капитальный ремонт.
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