В Саратовской области заявили о дефиците коек для больных с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2253aff0-0af2-11eb-8947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что в инфекционных больницах региона почти не осталось мест для заражённых COVID-19, также не хватает врачей.

Ситуация с койкоместами в медучреждениях катастрофическая, резерв есть только для тяжелобольных, написал глава Минздрава в Instagram. Костин отметил, что в день в регионе госпитализируются около 300 человек с COVID-19.

Медуниверситет 400 коек дал, дал 130 врачей для поликлиник, но этого мало. Мы продолжаем открывать новые койки, но врачей не хватает, — сообщил Костин.

Накануне, 9 октября, в областном Минздраве сообщили, что анализы главы ведомства дали положительный результат на коронавирус. Костин находится на самоизоляции и продолжает выполнять свои рабочие обязанности.

В Саратовской области с начала пандемии выявлено 16 853 случая коронавирусной инфекции, от болезни умер 121 человек.

В сентябре COVID-19 диагностировали у губернатора Саратовской области Валерия Радаева, передавал NEWS.ru.