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В Саратовской области заявили о дефиците коек для больных с COVID-19

14:49, 10 октября 2020 47
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что в инфекционных больницах региона почти не осталось мест для заражённых COVID-19, также не хватает врачей.

Ситуация с койкоместами в медучреждениях катастрофическая, резерв есть только для тяжелобольных, написал глава Минздрава в Instagram. Костин отметил, что в день в регионе госпитализируются около 300 человек с COVID-19.

Медуниверситет 400 коек дал, дал 130 врачей для поликлиник, но этого мало. Мы продолжаем открывать новые койки, но врачей не хватает, — сообщил Костин.

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Накануне, 9 октября, в областном Минздраве сообщили, что анализы главы ведомства дали положительный результат на коронавирус. Костин находится на самоизоляции и продолжает выполнять свои рабочие обязанности.

В Саратовской области с начала пандемии выявлено 16 853 случая коронавирусной инфекции, от болезни умер 121 человек.

В сентябре COVID-19 диагностировали у губернатора Саратовской области Валерия Радаева, передавал NEWS.ru.

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