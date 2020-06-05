В Саратовской области отмечена вспышка COVID-19 в психиатрической лечебнице

https://static.news.ru/photo/f8b4e966-a750-11ea-babd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очаг коронавирусной инфекции зафиксировали в Красноармейской областной психиатрической больнице в Саратовской области, положительные тесты на COVID-19 сдали четверо сотрудников.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, передаёт РИА Новости. По его словам, на территории больницы сейчас проводятся «ограничительные мероприятия» совместно с главой Красноармейского района. 38 пациентов ожидают результаты тестов на коронавирус.

В больнице развернули 70 инфекционных коек. Имеющихся средств индивидуальной защиты медикам, работающим в учреждении, должно хватить на семь дней, но Костин пообещал поставить дополнительные комплекты. Часть пациентов направят в больницы Энгельса и Саратова.

За время пандемии в Саратовской области выявили 3553 случая COVID-19, умерли 36 больных, выздоровели 1462 человека.

Ранее в больницу с подтверждённым коронавирусом попал муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов, сообщал NEWS.ru.