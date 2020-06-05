В Саратовской области отмечена вспышка COVID-19 в психиатрической лечебнице

Очаг коронавирусной инфекции зафиксировали в Красноармейской областной психиатрической больнице в Саратовской области, положительные тесты на COVID-19 сдали четверо сотрудников.
Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин,
В больнице развернули 70 инфекционных коек. Имеющихся средств индивидуальной защиты медикам, работающим в учреждении, должно хватить на семь дней, но Костин пообещал поставить дополнительные комплекты. Часть пациентов направят в больницы Энгельса и Саратова.
За время пандемии в Саратовской области выявили 3553 случая COVID-19, умерли 36 больных, выздоровели 1462 человека.
Ранее в больницу с подтверждённым коронавирусом попал муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов, сообщал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники