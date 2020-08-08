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В Саратове за торговым центром нашли тело подростка

23:03, 09 августа 2020 10
Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление СК РФ по Саратову сообщило о начале проверки по факту обнаружения тела 13-летнего мальчика за торговым центром в городе.

По предварительным данным, 9 августа в дневное время прохожие обнаружили за торговым комплексом, расположенным по Ново-Астраханскому шоссе Саратова, тело 13-летнего ребёнка. Следователями СК с участием судебно-медицинского эксперта проведён осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле ребёнка не обнаружено, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент назначено судебно-медицинское исследование для определения причин смерти мальчика. Личности родителей подростка установлены. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили в одной из квартир по улице Стародеревенской тело новорождённого ребёнка в полиэтиленовом пакете.

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