В Саратове за торговым центром нашли тело подростка

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В центре Москвы возможно затруднение движения транспорта из-за скопления людей у посольства Белоруссии. Трудности могут возникнуть на Маросейке и прилегающих к ней улицам.

На Маросейке и соседних улицах из-за скопления людей затруднено движение. Обходите и объезжайте, — цитирует ТАСС официальный Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта. Отмечается, что граждане республики стоят в очереди, чтобы...