В Саратове за торговым центром нашли тело подростка

https://static.news.ru/photo/53e02be0-da7b-11ea-9483-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственное управление СК РФ по Саратову сообщило о начале проверки по факту обнаружения тела 13-летнего мальчика за торговым центром в городе.
По предварительным данным, 9 августа в дневное время прохожие обнаружили за торговым комплексом, расположенным по Ново-Астраханскому шоссе Саратова, тело 13-летнего ребёнка. Следователями СК с участием судебно-медицинского эксперта проведён осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле ребёнка не обнаружено, — цитирует сообщение ТАСС.
На данный момент назначено судебно-медицинское исследование для определения причин смерти мальчика. Личности родителей подростка установлены. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили в одной из квартир по улице Стародеревенской тело новорождённого ребёнка в полиэтиленовом пакете.