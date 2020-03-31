Власти Санкт-Петербурга намерены перекрыть вход на девять станций метрополитена. Ограничения связаны с распространением коронавируса.
Принято окончательное решение с 1 апреля 2020 года закрыть для входа и выхода пассажиров ряд вестибюлей станций: вестибюли № 1 и № 2 станции «Невский проспект», вестибюли № 1 и № 2 станции «Новокрестовская», вестибюли станций «Садовая», «Сенная площадь», «Технологический институт 1», «Маяковская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского 2» и «Звенигородская», — заявили в пресс-службе метрополитена.
Потери от закрытия власти оценили в 500 млн рублей.
28 марта 2020 года NEWS.ru сообщал, что в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге скончался мужчина. Причиной смерти стал коронавирус.
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