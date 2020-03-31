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В Омской области диагностировано ещё пять случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Александр Бурков.

На сегодняшний день у нас в Омской области уже восемь человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжёлом состоянии в реанимации, — рассказал Бурков. По его...