В Самаре 57-летняя уборщица надругалась над первоклассницей В Самаре 57-летняя уборщица затащила школьницу в свою квартиру и надругалась над ней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница поселка Управленческий в Самаре заманила 7-летнюю девочку к себе в квартиру и надругалась над ней, сообщает «КП-Самара» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 29 июля 2022 года. 57-летняя уборщица Ольга Б схватила первоклассницу за волосы и насильно затащила в квартиру. После этого она раздела ребенка и начала трогать. Издевательства продолжались около часа.

На следующий день подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека. — NEWS.ru) и части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. — NEWS.ru). Предъявлено обвинение. Пенсионерка свою вину не признала, однако причастность к преступлению доказывается показаниями потерпевшей семилетней девочки и другими уликами, собранными следователями, — сказано в сообщении.

1 августа суд заключил женщину под стражу на два месяца. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося. Обвиняемая попросила судью избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Однако в суде ответили отказом ввиду того, что по соседству проживает потерпевшая первоклассница, а сама Ольга. Б может сбежать.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссера и сценариста журнала «Ералаш» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре столицы, он признан виновным по статье о педофилии.