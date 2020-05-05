В Салехарде депутат обмотал детскую площадку пищевой плёнкой

https://static.news.ru/photo/8671e9b8-8eea-11ea-80a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: r.s.arefev/instagram.com

Депутат городской думы Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, Роман Арефьев перемотал площадку у себя во дворе пищевой плёнкой, чтобы дети на фоне распространения коронавируса не нарушали режим обязательной самоизоляции.

Несмотря на режим самоизоляции, многие дети продолжают гулять. В своём дворе я закрыл детскую площадку, перемотав её сигнальной лентой и пищевой плёнкой. Если опыт окажется эффективным, то мы будем так же закрывать и другие детские площадки, — сообщил в Instagram парламентарий.

Об инициативе Арефьева рассказала и пресс-служба мэрии города, уточнив в своём релизе, что депутат также провёл профилактическую беседу с детьми, гулявшими в тот момент во дворе, попросив их оставаться дома.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ямало-Ненецком автономном округе в конце апреля на месторождениях выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.