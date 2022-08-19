В третьем районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров Врио губернатора Малков: в Рязанском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

МЧС РФ направили в Рязанскую область самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России. Рязанская область

В третьем районе Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил в Telegram врио губернатора региона Павел Малков. По его словам, в Рязанском районе в настоящее время горит лес на площади 26 га. Ранее режим ЧС власти региона ввели в Спасском и Клепиковском районах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горят 26 га. Принято решение ввести режим ЧС, — написал Малков.

На неделе жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Позже стало известно, что причиной являются лесные пожары в Рязанской области. При этом возгораний на территории Москвы не обнаружено. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

Глава МЧС России Александр Куренков оценил сложившуюся в результате крупных природных пожаров обстановку в Рязанской области и призвал запретить посещение лесов и разведение огня на природе в Центральном и Приволжском федеральных округах,