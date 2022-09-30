В Рязани мужчину обманули при покупке военной экипировки через интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани молодого человека обманули при покупке военной экипировки через интернет. Мужчина нашел объявление о продаже общевойскового шлема, связался с продавцом и перевел предоплату семь тысяч рублей, после чего с ним перестали выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию, сообщил «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что продавцом является 23-летний водитель грузовых автомобилей из города Чебоксары. Злоумышленник редко появлялся по месту жительства, но оперативникам всё же удалось установить его местонахождение. Чебоксарца задержали и доставили в Рязань. Оказалось, что он причастен к аналогичным преступлениям в других регионах, — сообщает издание.

Недобросовестным продавцом оказался 23-летний житель Чебоксар, он опубликовал в интернете несколько объявлений о продаже военной экипировки с целью воспользоваться ажиотажным спросом. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин ранее заявил, что на фоне частичной мобилизации в России мошенники с помощью подставных сайтов получают личные данные пользователя, а затем рассылают сообщения о якобы смерти жертвы на Украине. По словам эксперта, основная цель злоумышленников — дестабилизация ситуации в стране.