В Ростовской области четыре ребенка погибли при отравлении угарным газом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что взрослых с ними в тот момент не было.

Четверо детей в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет отравились угарным газом и скончались. Они остались одни дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Источником угарного газа стала печь. Взрослых рядом не было, — говорится в сообщении.

МЧС также напомнило об опасности угарного газа, который известен как «тихий убийца» — он не имеет запаха и цвета, что делает его незаметным для обоняния. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра, не использовать неисправные печи, регулярно очищать дымоходы от сажи и не оставлять без надзора горящие свечи.

Ранее в Новокузнецке от отравления угарным газом погибла 12-летняя девочка. Ребенок надышался токсичными веществами во время пожара, вспыхнувшего в магазине на юге города. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете выяснили, что девочка осталась в магазине на ночь вместе с родственницей, работавшей там охранником. Утром женщина проснулась от запаха гари и разбудила ребенка. Пока они выбирались из магазина, девочка успела надышаться едким дымом. Она умерла по дороге в больницу. Женщина при этом выжила, но была госпитализирована.