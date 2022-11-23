В российском регионе в школьника попала тренировочная пуля В Белгородской области первоклассник пострадал от прилетевшей с полигона пули

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области семилетний мальчик пострадал от тренировочной пули, прилетевшей с полигона, сообщает портал «Открытый Белгород». Школьник рассказал обо всем матери, его сразу же отвезли в больницу, где медики диагностировали у ребенка ушиб.

Ребенок прибежал домой испуганный и весь в слезах. В травматологическом пункте поставили диагноз - ушиб правой кисти. Как детям ходить домой, если проходит тренировочная стрельба на полигоне, который ничем не огорожен? — заявила женщина.

Ранее Telegram-канал Baza рассказал, что в военном городке Кубинка-10 в Подмосковье упал противотанковый снаряд. Как заявил источник, он оказался учебным, опасности для местных жителей он не представляет. Авторы публикации отмечают, что это не первый подобный прилет: по их сведениям, похожие снаряды падают в Московской области уже три недели. Минобороны России не подтверждало эту информацию.