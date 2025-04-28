Тюменские власти приняли важное решение из-за паводков Тюменский губернатор Моор: режим ЧС ввели в Казанском районе из-за паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Режим чрезвычайной ситуации введен в Казанском районе Тюменской области из-за паводка, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. По его словам, это позволит более оперативно принимать решения для борьбы с последствиями ЧС.

Сегодня утром на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки «опасное явление». За сутки вода поднялась сразу на 12 сантиметров — до 803 сантиметров, — отметил губернатор.

Моор рассказал, что все дамбы и земляные насыпи, возведенные для защиты населенных пунктов, находятся под постоянным контролем. Вместе с этим глава региона допустил, что пик паводка еще впереди. Он считает, что возможно превышение отметок 2017 года. На фоне этого синоптики выпустили штормовое предупреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об усилении контроля за уязвимыми участками в регионе в связи с началом сезона паводков, несмотря на прогноз о его уровне ниже нормы. В зонах повышенного риска находятся Луховицы, Можайск, Истра, Дмитров, Одинцово, Клин, Богородский и Раменский округа, а также Домодедово.

До этого в окрестностях города Минусинска в Красноярском крае произошел размыв временной дамбы, в результате чего город оказался под угрозой подтопления. Отмечалось, что река вышла из берегов, потоки хлынули в дома.