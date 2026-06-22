В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто

В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто Власти Воронежа возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ автомобили

Воронежские власти компенсируют ущерб за поврежденные в результате атаки ВСУ автомобили, сообщил в мессенджере МАКС глава города Сергей Петрин. По его словам, речь идет о результате уничтожения высокоскоростных воздушных целей.

Будет произведена компенсация за поврежденные автомобили, — отметил он.

До этого губернатор Александр Гусев сообщал, что силы ПВО ликвидировали несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем. Трое человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии, уточнил губернатор.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников над регионами России.