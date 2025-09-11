В российском городе активно ищут гуляющего по улицам лося В Уфе специалисты Минприроды ищут гуляющего по улицам лося

В Уфе специалисты местного Минприроды активно ищут гуляющего по улицам лося, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Там отметили, что животное могло попасть в город из лесного массива, который примыкает к жилой застройке.

Предполагается, что лось активно передвигается. Его появление связывают с лесным массивом, примыкающим к городской застройке, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что территория леса контролируется охотничьими инспекторами. Также разрабатывается план эвакуации лося за пределы города.

Ранее на шоссе Энтузиастов в Москве были замечены два лося. Животные спокойно стояли на проезжей части, а затем ушли на придорожный газон. В свою очередь директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что подобное поведение лосей обусловлено периодом гона. В это время животные испытывают сильное возбуждение, становятся менее осторожными и могут проявлять агрессию.

До этого в Выборге взрослая лосиха вышла в город и прорвалась на территорию футбольной площадки. Животное скончалось в конвульсиях под окнами жилого дома.