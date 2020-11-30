Заражённых АЧС свиней кормили отходами из COVID-больницы под Омском

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В деревне под Омском свиней кормили остатками пищи из коронавирусной больницы имени Кабанова. Животные были заражены африканской чумой свиней (АЧС), поэтому их пришлось уничтожить. Об этом на пресс-конференции рассказала представитель регионального управления Россельхознадзора.

Накануне был опубликован указ губернатора Омской области о введении до 24 декабря карантина в деревне Березянка из-за обнаружения очага АЧС. В Россельхознадзоре сообщили, что в двух соседних сёлах, Давыдовке и Зеленовке, из-за вспышки заболевания только в прошлые выходные уничтожили 374 свиньи. Специалисты ведомства выехали на место, чтобы выяснить, в каких условиях содержали животных, у которых обнаружили вирус.

На вопрос, почему не кормите комбикормом, ответили, что это невыгодно. Выгодно собирать помои с детских садов, коронавирусной больницы имени Кабанова, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, — цитирует РИА Новости заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Омской области Ольгу Матыку.

Она рассказала, что фермер выращивал свиней на продажу в убойный пункт, откуда мясо поступало в магазины Омска, Исилькульского района, а также в Тюменскую область. Однако заражённую свинину успели выявить и изъять.

В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что все пищевые отходы класса А уничтожаются подрядчиками. А еда, которая остаётся после пациентов с подозрением на коронавирус, обеззараживается спецрастворами и затем отправляется на утилизацию. В ведомстве добавили, что данных о том, что коронавирус может трансформироваться в АЧС и наоборот, в научной литературе не зафиксировано, поэтому пищевые отходы лечебных учреждений никак не влияют на эпидемиологическую обстановку.

Ранее стало известно, что в Россельхознадзоре обеспокоились недостаточно эффективными мерами по борьбе с распространением африканской чумы свиней в ряде субъектов РФ. Доказательством этому стало обнаружение в готовой свиноводческой продукции генетических следов вируса. Это говорит о том, что на убой и в переработку попали больные или инфицированные животные. Возбудитель АЧС в этом году был выявлен в свиноводческой продукции, произведённой мясоперерабатывающими предприятиями Воронежской области и отправленной в Калужскую, Орловскую, Волгоградскую, Новгородскую, Московскую и Псковскую области.

В России АЧС начала распространяться с 2007 года. С тех пор в стране пришлось уничтожить сотни тысяч свиней. Для человека этот недуг не представляет опасности, однако может привести к огромному финансовому ущербу для животноводства, так как весь скот в очагах АЧС нужно уничтожить, писал NEWS.ru.