В России ребёнок попал в больницу с поражением всех органов после COVID-19

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На следующей неделе в столице синоптики прогнозируют ночные температуры до минус 20-27, дневные — до минус 15-17 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Со следующей недели начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы, — рассказал РИА...