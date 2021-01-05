В России ребёнок попал в больницу с поражением всех органов после COVID-19

Как рассказала медик, в организме маленькой пациентки запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Но вместе с ним развился эндокардит, плевропневмония, перикард. В больницу девочка попала уже в тяжёлом состоянии.
У ребёнка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия, — пояснила Муратова.
Малышку удалось спасти благодаря усилиям целой команды врачей. Главврач отметила, что опытные профессионалы являются главной ценностью Кировской больницы, а этот случай оказался одним из самых сложных в их практике за 2020 год.