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03 августа 2025 в 10:59

В Пулково сняли ограничения

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В петербургском аэропорту Пулково сняли временные ограничения, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург.

Сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Что касается воздушных трасс в/из Калининграда, то их также открыли для полетов, подчеркнул Кореняко. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолета, выполнявшие рейсы в аэропорт Храброво.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге к вылету готовят первый рейс в аэропорт Геленджика. Пассажиры в настоящее время ожидают путешествия к берегу Черного моря, которое займет несколько часов.

Ранее в аэропорту Казани вводили ограничения на вылет и прилет. Представитель Росавиации пояснил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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