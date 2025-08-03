В Пулково сняли ограничения

В петербургском аэропорту Пулково сняли временные ограничения, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург.

Сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Что касается воздушных трасс в/из Калининграда, то их также открыли для полетов, подчеркнул Кореняко. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолета, выполнявшие рейсы в аэропорт Храброво.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге к вылету готовят первый рейс в аэропорт Геленджика. Пассажиры в настоящее время ожидают путешествия к берегу Черного моря, которое займет несколько часов.

Ранее в аэропорту Казани вводили ограничения на вылет и прилет. Представитель Росавиации пояснил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.