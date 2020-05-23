В психдиспансере Ростовской области зафиксировали вспышку коронавируса

https://static.news.ru/photo/6fd160d0-9cdc-11ea-8fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось за сутки на 354 — до 3417 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

Коэффициент распространения COVID-19 в субъекте РФ за 24 часа вырос на 0,34 и составил 1,7. Показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 81,3, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что наибольший прирост заражённых за последние сутки — 248 человек — был зафиксирован в Сальском районе, где в психоневрологическом интернате произошла вспышка заболеваемости.

За весь период пандемии в Ростовской области после коронавируса выздоровели 1,2 тысячи человек, умерли — 34. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 24 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что массовое заражение коронавирусом зафиксировано на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Подтвердилось заболевание у 38 сотрудников, 18 из которых — водители.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).