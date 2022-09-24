В Приморском крае мобилизованные начали прибывать в воинские части

Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com

Призванные из запаса россияне начали прибывать в воинские части и подразделения в Приморском крае. Видео с прибытия личного состава в пункт приема во Владивостоке опубликовало Минобороны РФ.

В пункте приема мобилизованным будет выдана военная форма, средства индивидуальной защиты, а также оформлены необходимые документы. После решения организационных вопросов постановки на довольствие и распределения прибывших по подразделениям, военнослужащие приступят к занятиям по боевому слаживанию на военном полигоне.

На Камчатке призванным из запаса россиянам выдали боевое оружие. Личный состав также должен приступить к занятиям на полигоне.

Ранее Минстрой России заявил, что частичная мобилизация в строительной отрасли будет проходить в общем порядке. При этом некоторых специалистов строительных профессий станут точечно привлекать на восстановление освобождённых территорий.