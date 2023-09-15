В Приморье застрелили буйного медведя с бидоном на голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники охотнадзора застрелили в Приморье разбушевавшегося медведя, сообщили в ведомстве. По информации, которую приводит РИА Новости, с августа животное бродило в районе поселка Барабаш. Отличительной особенностью этого медведя стал надетый на голову бидон.

В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить, — рассказал собеседник журналистов.

Информация о медведе с бидоном на голове впервые появилась в конце августа. Тогда местные жители смогли запечатлеть животное на видео. Зверь выглядел исхудавшим и измученным. Предполагалось, что медведь мог застрять в бидоне, когда искал мед на пасеке.

Ранее в Приморье у оживленных автодорог также были замечены несколько тигров. Причиной тому стали наводнения, заставившие животных покидать привычную среду обитания. Хищников встречали в Надеждинском и Уссурийском районах. Так, под Уссурийском тигра заметила семейная пара с ребенком. Они ехали на машине и заметили зверя в кустах неподалеку. Когда автомобиль тронулся, тигр пытался преследовать машину. Нападений со стороны животных зарегистрировано не было, однако местные жители опасались, что звери могут выскочить на дорогу перед машиной.