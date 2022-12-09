В Приморье взяли под стражу надругавшегося над девочкой подростка В Приморье на два месяца взяли под стражу подростка, надругавшегося над 7-летней девочкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье задержанного за надругательства над маленькой девочкой подростка на два месяца заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону. Ранее информация об инциденте с ребенком появилась в соцсетях.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Теперь он будет содержаться в СИЗО, — говорится в сообщении.

По информации местных пабликов, инцидент произошел в приморском городе Фокино, где 15-летний подросток якобы совершил изнасилование 7-летней девочки. В краевом СУ СК подтвердили возраст участников происшествия. При этом уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», а не «Изнасилование». Фигуранту назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу, перепутав ее с сожительницей. Утром после случившегося он попытался покончить с собой. Если факт изнасилования будет доказан, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В Бурятии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю дочь, после чего та вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, злоумышленник стал целиться в них из ружья. Стражи порядка открыли по мужчине огонь, ранив его.