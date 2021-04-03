В Приморье пытаются поймать «неуловимого» тигра

https://static.news.ru/photo/e80c2e9a-948e-11eb-a69f-96000091f725_660.jpg Фото: Центр «Амурский тигр»/facebook.com

Приморские специалисты пытаются поймать амурского тигра, который с января совершил уже несколько нападений на собак в сёлах Хасанского района. Он ловко обходит расставленные охотнадзором ловушки, не возвращается к задавленным собакам и быстро перемещается от одного поселения к другому.

Визиты тигра фиксируются в двух сёлах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года. Большинство случаев зафиксировано в селе Занадворовка, где в период с 11 января по 29 марта от нападений хищника погибли более десятка собак. Несколько заходов тигра зарегистрировано в соседних сёлах Гусевка и Провалово, — цитирует пресс-служба центра «Амурский тигр» замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира — начальника Управления по охране объектов животного мира Приморья Алексея Сурового.

Он пояснил, что молодого тигра привлекают в сёлах свалки бытовых отходов и безнадзорные собаки, которые на них обитают. Когда стало понятно, что несмотря на принимаемые меры зверь не уходит, было получено разрешение от Росприроднадзора на его отлов. После того как тигра поймают, его переместят в другую часть ареала.

Как писал NEWS.ru, в Хабаровском крае произошло ДТП, в котором погиб краснокнижный амурский тигр. Тигрица вышла на дорогу в поисках пищи. По словам экспертов, хищница ранее не попадала на фотоловушки и не была замечена сотрудниками расположенного рядом национального парка. По данным Минприроды края, последняя большая «перепись» тигров в регионе проводилась в 2015 году. Тогда насчитали около сотни животных.