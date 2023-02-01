Пенсионерка попала в огнестрельную ловушку супруга в Приморье

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Жительница села Саратовка Приморского края попала в огнестрельную ловушку своего супруга и скончалась, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Мужчина разместил во дворе своего дома охотничье ружье с целью защититься от диких животных, а от курка протянул проволоку по периметру участка. Его жена задела проволоку и от полученных травм скончалась в больнице.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в Чугуевском районе Приморья. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) в связи с тем, что он не обеспечил должных мер предосторожности и безопасности. Дело находится на рассмотрении у Чугуевского районного суда.

Ранее в селе Большеозерка Амурской области молодой человек по имени Алексей хотел подшутить над своей девушкой Юлей и случайно застрелил ее. Как рассказал мужчина, он чистил ствол ружья, передернул затвор, направил его в сторону девушки, сказал «Руки вверх» и нажал на спусковой крючок. После этого раздался выстрел. Позднее он попытался замаскировать убийство под суицид, но во время допроса признался в содеянном. Ему грозит от 6 до 15 лет строгого режима.